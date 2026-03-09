Il giornalista ha commentato la direzione arbitrale di Doveri rispetto al derby tra Milan e Inter vinto dagli uomini di Allegri

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 16:32)

Maurizio Pistocchi, su Twitter, ha parlato della direzione arbitrale di Doveri nel derby tra Milan e Inter e si è soffermato su un episodio in particolare. Non il rigore presunto per un fallo di mano in area di Ricci.

Ma si è soffermato sul fischio inatteso dell'arbitro quando Dimarco, poco prima, ha battuto un calcio d'angolo che è entrato con una deviazione in porta dopo il fischio del direttore di gara. La panchina nerazzurra aveva pure esultato.

"A proposito della direzione di gara del derby, mi sembra che l’unico vero errore di Doveri sia il fischio con il quale - a pallone già partito - ha fermato l’azione sull’angolo per l’Inter. Non c’era nessun fallo reciproco, al limite c’era una spinta di DeWinter con tutte e due le mani. E in ogni caso avrebbe dovuto fischiare prima che l’angolo venisse battuto, dato che per la ripresa del gioco su calcio d’angolo non c’è bisogno del fischio arbitrale. Fallo di confusione, come ai bei vecchi tempi?", ha scritto in un post il giornalista.

Sul rigore non assegnato al Milan per presunto tocco di mano di Ricciinvece scrive: "In tanti mi chiedono se il mani di Ricci fosse da sanzionare con il calcio di rigore: rispondo una volta per tutte: questo “mani” - come quello di Bisseck con la Lazio -secondo me non è punibile perché

1.Ricci è in movimento e in movimento le braccia si muovono;

2. Il pallone arriva da distanza ravvicinata e in modo inaspettato.

Domanda: “Perché allora hanno dato rigore su Bisseck? Risposta “Perché 9 arbitri su 10 non conoscono le dinamiche di gioco e non sanno valutarle".

Domanda: “Come mai tutti gli addetti ai lavori che dissero che il mani di Bisseck era da rigore oggi dicono che quello di Ricci non lo è? Risposta: “Avranno cambiato idea?".