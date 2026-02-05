Nel corso di un'ampia intervista a Radio CRC, Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha parlato anche dei suoi idoli calcistici:
Vergara: “Messi idolo ma anche Zielinski mi fa impazzire. Conte a inizio anno mi disse…”
"Il mio idolo è sempre stato Messi, ma quando mi sono fatto più grande ed andavo a fare gli allenamenti in prima squadra con il Napoli mi è sempre piaciuto da impazzire Piotr Zielinski. Era bello da vedere. Faceva uno stop di tacco a seguire che si conosceva a memoria, ma riusciva comunque a sfuggire agli avversari, era incredibile. Un giocatore molto forte. In questi anni ho sempre giocato sulla trequarti, mi sono sempre trovato bene ed è dove riesco, secondo me, ad esprimermi al meglio: poi ho giocato mezzala, quinto, esterno, ho fatto un po' tutto.
Mi sento sicuramente migliorato allenandomi con Conte, ma ho sempre giocato dando una mano tatticamente alla squadra. Noi lavoriamo tanto su quello che dobbiamo fare sotto il punto di vista tattico, davvero tanto. Il mister ci chiede di aiutarci l'uno con l'altro ed io cerco di farlo: se il mister mi chiede di raddoppiare, ci provo. Per me essere in questa squadra con giocatori di grande talento, allenato da Conte, è come essere al banco a scuola. Loro mi insegnano e io cerco di apprendere il più possibile".
"Un consiglio di Conte? All'inizio dell'anno mi disse "Antò sei bravo e forte, ma devi restare sempre con la testa attaccata, perché ogni tanto la stacchi". Mi aiuta soprattutto per quanto riguarda l'aspetto mentale e di concentrazione e a migliorare negli aspetti che ci sono da migliorare. La famiglia per me è importantissima: puoi essere forte quanto vuoi, ma devi avere una persona di cui fidarti e che ti vuole bene"
