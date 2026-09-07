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Vinicius Junior, attaccante brasiliano del Real Madrid, ai microfoni dei canali ufficiali del club madrilano ha presantato la sfida di Champions League contro l'Inter, in programma domani allo stadio Bernabeu: "L'Inter è una squadra molto forte fisicamente e difende con 5 elementi, questo spesso ci crea delle difficoltà, ma il mister ha già il suo piano di gioco, ci prepareremo bene.

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Abbiamo anche alcune assenze: Camavinga, Arda Güler e Bernardo Silva non potranno giocare, il che ci complica le cose. Ma tutti i giocatori che abbiamo qui scenderanno in campo con grinta, daranno il massimo e speriamo di poter ricreare quella meravigliosa atmosfera che abbiamo sempre con i nostri tifosi in queste partite. Speriamo che possano giocare al nostro fianco, così da poter disputare una grande partita e pensare con attenzione alla stagione di Champions League, che credo sarà diversa dalle ultime due, e che vinceremo".