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Dopo la vittoria con il Napoli, l'Inter scenderà in campo domani sera a Madrid col Real. Chivu ha deciso di non rischiare Dimarco dopo il problema avuto al ginocchio.

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Queste le ultime sull'esterno secondo Sky Sport: "Inter allenamento terminato. Alla fine si è deciso di non portare Dimarco a Madrid, non perchè la situazione sia peggiorata ma per evitare rischi e sfruttare questi 2 giorni per lavorare al meglio ad Appiano Gentile".