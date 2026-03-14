"Hai pressione ogni partita per restare concentrato e giocare bene. È difficile mostrare tutto il tuo potenziale ogni domenica", dice Zaniolo

Matteo Pifferi Redattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 00:02)

Nel corso di un'ampia intervista concessa a Flashcore, Nicolò Zaniolo ha parlato anche degli errori commessi in passato:

"Penso che nella mia vita ho commesso degli errori, e lo riconosco. Ma gli errori sono nel passato. Ora c’è il presente e il futuro da vivere. Voglio continuare a mostrare la mia qualità e avere un buon rapporto con tutti. Mi sento molto più uomo adesso. In passato ero un po’ immaturo e mi distraevo facilmente. Ora ho due figli, una moglie, una famiglia. Sono cresciuto. È una responsabilità. Non posso più sbagliare, né per la mia famiglia né per me stesso. Non più"

Sulle critiche

"Ogni giocatore sente un po' di pressione. Quando giochi a calcio, hai pressione ogni partita per restare concentrato e giocare bene. È difficile mostrare tutto il tuo potenziale ogni domenica. Ma ora ho capito che la cosa importante è restare concentrato, tenere sempre il sogno e l'obiettivo in testa. Sono sulla strada giusta e non voglio fermarmi."

Contatti con Gattuso?

"Non ancora, ma so che lui segue tutti. Il Mondiale è molto importante per ogni paese e ogni giocatore. È fondamentale qualificarsi. A marzo abbiamo due partite molto importanti. So che se gioco bene, forse la chiamata può arrivare. Ci credo. Non ho parlato con lui, ma so che ci segue ogni domenica."