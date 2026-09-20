Gol su punizione al debutto, assist e giocate di qualità: il laterale mancino sta bruciando le tappe dopo l’Europeo U17 e la preparazione con l’Under 23
VIDEO FCIN1908 / Bigica: "Ricordiamo Mazzola. Gara condotta bene, su Carrara..."
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiCinque risultati utili consecutivi nelle prime cinque giornate di campionato, primo posto in classifica e miglior attacco: la nuova Inter Primavera targata Emiliano Bigica ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, e si candida per recitare un ruolo da protagonista assoluta della categoria. Un gruppo giovane, talentuoso e affamato, con tanti ragazzi pronti a farsi conoscere da un pubblico più ampio dopo gli anni trascorsi nel vivaio. Tra loro, c'è un giocatore che ha avuto un impatto decisamente clamoroso all'esordio in Primavera: gol al debutto direttamente su calcio di punizione, assist, dribbling, tunnel, doppi passi, giocate che hanno strappato applausi, prestazioni da 8 in pagella. Un attaccante? Un esterno offensivo? Un trequartista? No, parliamo di un terzino sinistro: parliamo di Edoardo Rocca.
Allievo della scuola DimarcoNato a Milano il 26 ottobre 2009, 17 anni ancora da compiere, Rocca è uno dei prodotti più interessanti del settore giovanile dell'Inter. Terzino sinistro, è l'ultimo allievo della "scuola Dimarco" che sta sfornando esterni mancini uno dietro l'altro, dal 2007 Cocchi ai 2008 Marello e Sorino. Laterali di spinta, che danno il meglio di loro stessi in fase offensiva e dotati di un gran piede: un marchio di fabbrica che sta caratterizzando le ultime stagioni a Interello. Rocca, però, si differenzia dagli altri per un aspetto: alle sue ottime qualità tecniche, infatti, unisce un fisico importante (sfiora il metro e 90 di altezza) che gli permette di arare la fascia con falcate ampie e potenti, senza per questo rinunciare alla ricerca del colpo a effetto, che sia un tiro (specialista dei calci piazzati), un assist (ben 8 nella scorsa stagione) o un dribbling.
La posizione dell'InterDopo aver assaggiato l'atmosfera dell'Inter U23 al termine della scorsa stagione (in campo nell'amichevole post campionato contro il Ravenna). Rocca ha svolto la preparazione estiva direttamente agli ordini di Stefano Vecchi e del suo staff, insieme ai coetanei Donato e Matarrese. Tutto questo dopo essersi laureato campione d'Europa U17 con la Nazionale, in un torneo in cui ha disputato tutte e 5 le partite degli Azzurrini segnando anche il rigore decisivo nella semifinale contro la Spagna. Il suo fisico e le sue qualità tecniche gli permettono di giocare in più ruoli: non solo terzino sinistro in una difesa a quattro, ma anche da laterale a tutta fascia, esterno offensivo e addirittura mezz'ala. Detto già dell'impronta "dimarchiana" ricevuta in questi anni a Interello, a primo impatto ricorda un ex nerazzurro come Fabio Grosso. L'Inter se lo coccola, e in futuro lo blinderà ulteriormente: a Eddy il compito di continuare a far parlare di sè.
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