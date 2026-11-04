Al termine della gara contro il Feyenoord, Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti al De Kuip. Il centrocampista polacco è tornato anche sul derby perso sabato scorso contro il Milan. "Avevamo bisogno di una risposta importante, purtroppo nel derby siamo stati sotto le nostre aspettative. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma siamo una grande squadra e dimostrato di essere veramente forti. Questa dovrebbe essere la nostra normalità perché siamo forti e dobbiamo giocare sempre così, concentrati, determinati, sapendo di soffrire in certe partite".

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"Spogliatoio? Tutti sanno che siamo forti, poi c'è stata una riunione in cui ci siamo detti delle cose che rimangono dentro lo spogliatoio. In questi momenti si cresce, è stato evidente oggi (ieri, ndr) con tutta la voglia di ognuno, anche i cambi si vedeva subito grande qualità e aiuto al gruppo. Sono veramente felice e orgoglioso di questa squadra. Era da un paio di partite che soffrivamo e alla fine vincevamo, poi purtroppo è arrivata questa sconfitta nel derby e lì bisognava parlarsi e dare una regolata a tutto quello che facciamo alzando l'asticella perché siamo forti. Dobbiamo giocare meglio, dominare le partite perché abbiamo una rosa ampia e di qualità. Ottavi diretti? Certi che di crediamo. Anche la gara con lo Shakhtar è stata importante, ci ha dato la giusta carica in Champions. Puntiamo a vincere tutte le partite che rimangono".

(Sport Mediaset)