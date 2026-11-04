Karim El Ahmadi e Kees Kwakman non hanno avuto dubbi dopo la partita di martedÃ¬ sera: contro lâ€™Inter, il Feyenoord ha mostrato limiti evidenti.

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I due analisti di ESPN sono rimasti particolarmente colpiti dalla maturitÃ e dalla disciplina difensiva della squadra nerazzurra. Secondo El Ahmadi, lâ€™Inter ha vinto praticamente tutti i duelli decisivi, mentre il Feyenoord ha perso troppi palloni per riuscire a mettere davvero in difficoltÃ gli uomini di Chivu.

«Sembravano uomini contro ragazziÂ», ha spiegato lâ€™ex giocatore del Feyenoord durante Voetbalpraat.

«Tutti i duelli che contavano davvero sono stati vinti dai giocatori dellâ€™Inter. Lo hanno fatto molto bene, con grande concretezza. Dietro li ho trovati spietati. Sul primo gol il Feyenoord commette tantissimi erroriÂ».

El Ahmadi ha poi ricostruito lâ€™azione:

«Comincia tutto con Hadj Moussa, servito da Read, che perde il duello. Poi anche Valente perde il suo contrasto e LÃ³pez non Ã¨ esente da responsabilitÃ . Era troppo concentrato sul dover seguire il quinto dellâ€™Inter, ma devi continuare a guardarti intorno e lui non lo ha fatto. CosÃ¬ lâ€™avversario si ritrova con una conclusione piuttosto semplice. Poi, naturalmente, il tiro Ã¨ bellissimoÂ».

Â«Le statistiche non raccontano la vera differenzaÂ»

Secondo Kwakman, i numeri della partita non mostrano fino in fondo quanto fosse evidente la differenza tra le due squadre.

«Se guardi le statistiche, sembra quasi che lâ€™Inter non sia stata superiore. Ma se guardi davvero la partita, lâ€™unico momento in cui il Feyenoord ha creato qualcosa Ã¨ stato poco prima del 2-0, con qualche piccola occasioneÂ».

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«Per il resto, non hai mai avuto la sensazione che lâ€™Inter fosse realmente in difficoltÃ Â».

El Ahmadi ha insistito soprattutto sulla qualitÃ della fase difensiva nerazzurra.

«Le squadre italiane ti lasciano anche tenere il pallone. PuÃ² sembrare tutto molto bello, ma se guardi come lâ€™Inter difende a zona, molti club olandesi avrebbero tanto da imparareÂ».

«Quando si abbassano con cinque difensori, mantengono perfettamente le posizioni. Ma nel momento in cui devono andare a vincere un duello, lo vinconoÂ».

Â«Feyenoord troppo imprecisoÂ»

Lâ€™ex centrocampista ha poi sottolineato come al Feyenoord siano mancati velocitÃ di esecuzione e precisione, due caratteristiche che aveva invece apprezzato spesso in precedenza.

«Una delle cose che mi piacevano del Feyenoord era la capacitÃ di giocare a uno o due tocchi e far scorrere rapidamente il pallone. Stavolta, invece, quasi tutti continuavano a perderloÂ».

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Kwakman ha concluso:

«Ãˆ anche una questione di qualitÃ . Per avere una possibilitÃ , il Feyenoord avrebbe dovuto giocare al massimo e lâ€™Inter avrebbe dovuto avere una giornata negativaÂ».

Â«Ãˆ anche una questione di qualitÃ . Per avere una possibilitÃ , il Feyenoord avrebbe dovuto giocare al massimo e l'Inter avrebbe dovuto avere una giornata negativa. Invece l'Inter ha giocato bene e il Feyenoord non Ã¨ stato al suo livello migliore. A quel punto vieni travoltoÂ».

Poi la considerazione finale:

Â«Normalmente lâ€™Inter Ã¨ semplicemente di un livello superiore rispetto al Feyenoord, e non câ€™Ã¨ nulla di cui vergognarsi. E in piÃ¹ mancavano anche Bastoni, MartÃ­nez e JonesÂ».