David Manica racconta a Repubblica come sarà la nuova casa di Inter e Milan

Gianni Pampinella
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VIDEO / Ecco tutte le immagini del Generali Stadium: la futura casa di Inter e Milan

MANICA

David Manica, architetto americano, è uno dei più grandi specialisti mondiali degli impianti sportivi. Con Norman Foster ha firmato il progetto del Generali Stadium, la futura casa di Inter e Milan. Intervistato da Repubblica, l'architetto racconta come sarà il nuovo stadio.

Di cosa è più orgoglioso nel progetto del nuovo stadio di Milano?

«Di avere progettato un'arena in cui l'esperienza sarà straordinaria da qualsiasi posto. Che tu sia in curva, nell'anello superiore o in uno skybox, sarai vicino al campo e avrai una visuale perfetta. Il boato che ha reso San Siro famoso nel mondo sarà ancora più forte e le grandi notti di Milano saranno più emozionanti che mai».
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