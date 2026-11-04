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MANICA

David Manica, architetto americano, è uno dei più grandi specialisti mondiali degli impianti sportivi. Con Norman Foster ha firmato il progetto del Generali Stadium, la futura casa di Inter e Milan. Intervistato da Repubblica, l'architetto racconta come sarà il nuovo stadio.

Di cosa è più orgoglioso nel progetto del nuovo stadio di Milano?

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1 MANICA 2 STADIO UNICO 3 MIGLIORAMENTI E VANTAGGI 4 QUARTIERE E VECCHIO SAN SIRO

«Di avere progettato un'arena in cui l'esperienza sarà straordinaria da qualsiasi posto. Che tu sia in curva, nell'anello superiore o in uno skybox, sarai vicino al campo e avrai una visuale perfetta. Il boato che ha reso San Siro famoso nel mondo sarà ancora più forte e le grandi notti di Milano saranno più emozionanti che mai».