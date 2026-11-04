VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Inter provinciale come volevo? Ho visto una voglia pazza di..."

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Arrivano nuove indiscrezioni sul rinnovato interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni, in scadenza nel 2028 con l'Inter. Sulla posizione del difensore nerazzurro scrive Tuttosport:

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"Vanno registrate nuove voci in arrivo da Barcellona sul feeling - immutato - tra i blaugrana e Alessandro Bastoni. Questi, fanno sapere, vorrebbe avere conferme da Hansi Flick sul fatto che in blaugrana sarebbe centrale nel progetto".

"Il senatore - ieri assente a Rotterdam perché squalificato - all’Inter sta bene ma, prima di parlare di rinnovo (il suo contratto scade nel 2028), vuole capire che aria tira a Barcellona".

(Fonte: Tuttosport)