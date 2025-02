Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni del MatchDay Programme della sfida di oggi con la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Con mio padre fin da piccolo mi sono allenato molto sulla tecnica e questo mi ha aiutato tanto a diventare il calciatore che sono oggi. Lavorando duro, credendoci e dando il massimo credo che si possano raggiungere grandi obiettivi. Sono sempre stato molto determinato e con quella stessa determinazione sono arrivato qui all’Inter per vincere. Il giorno della presentazione è stato un momento importante della mia carriera. L’Inter è un grandissimo Club e per un ragazzo che arriva da una piccola città come me è motivo di grande orgoglio e felicità, una grandissima motivazione per dare il mio contributo per vincere.