Le parole del calciatore nerazzurro dopo la gara di qualificazione ai Mondiali contro la Nazionale olandese

14 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 00:14)

Dopo il pareggio con l'Olanda (di Dumfries, che però non era in campo perché infortunato) per 1 a 1, il centrocampista dell'Inter, Piotr Zieliński ha parlato a TVP Sport della prestazione della sua Polonia. Il calciatore nerazzurro ha messo in risalto la buona prestazione sua e dei suoi compagni e ha sottolineato che la squadra era preparata a una battaglia intensa e che ha saputo reagire ai momenti difficili della partita.

Decisivo il gol di Depay segnato subito dopo la ripresa: «È un peccato subire quel gol subito dopo essere rientrati dallo spogliatoio. Abbiamo creato molte occasioni, fatto tante belle azioni e si può dire che abbiamo giocato alla pari con una delle migliori squadre d'Europa", ha dichiarato.

«Io centrocampista difensivo? Non è stato difficile, a dire il vero. Non ero l'unico 'sei'; all'inizio c'era anche Sebek Szymański, poi è entrato Bartosz Kaputska. Anche Kuba Kamiński e Nico Zalewski, ci hanno tutti dato una mano», ha spiegato sul suo ruolo in campo.

«L'Olanda aveva il suo piano di gioco. Noi avevamo il nostro. Lo abbiamo eseguito molto bene. Penso che siamo stati bravi sia in attacco che in difesa, a parte quella situazione in cui abbiamo dormito troppo e abbiamo subito il gol. Nel complesso, la nostra prestazione è stata un grande vantaggio. Stiamo andando nella giusta direzione», ha sottolineato il giocatore nerazzurro.

«Ovviamente, in partite come questa, contro squadre come questa, bisogna correre. Hanno molti giocatori bravissimi e amano avere la palla tra i piedi, il che richiede un lavoro difensivo. Ma poi ti dà la potenza e la forza per creare occasioni. Noi giochiamo compatti e siamo capaci di partire al contrattacco», ha spiegato ancora il calciatore polacco che è rimasto in campo per tutta la gara.

La prossima partita della nazionale polacca è prevista per il 18 novembre. L'ultima avversaria sulla strada per le qualificazioni ai Mondiali sarà Malta, non c'è ancora la matematica ma anche per la Polonia si profilano i play-off con l'Olanda che invece dovrebbe andare direttamente ai Mondiali.

(Fonte: transfery.info)