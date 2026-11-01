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Anche l'edizione odierna di Repubblica critica la prestazione dei nerazzurri nel derby contro il Milan. Questa l'analisi del quotidiano:

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"Il successo va ben oltre il 3-1 stampato sul tabellone luminoso di San Siro. La squadra di Chivu è stata battuta sul piano tattico, agonistico, tecnico. Sbatacchiata per il campo, da cui è corsa via con la testa bassa mentre gli avversari saltavano felici sotto la curva Sud, con in tribuna Kakà (in lacrime felice quando è stato introdotto nella hall of fame milanista) ad applaudire".

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"È il primo passo falso in campionato, ma la sensazione è che fosse dietro l’angolo. Più di una volta aveva rischiato di cadere, stavolta è successo. Il derby come una maledizione: Chivu ne ha persi tre su tre da quando guida l’Inter, il Milan è l’unica squadra che non ha mai battuto".

(Fonte: La Repubblica)