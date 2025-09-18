La vittoria con l'Ajax è arrivata proprio grazie ai due protagonisti più criticati nella gara con i bianconeri. Chivu si affida a Pio e riparte da una vittoria in CL

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 08:54)

Thuram e Sommer erano finiti nel mirino della critica dopo il 4-3 con la Juve e proprio da loro è arrivata la vittoria in Champions contro l'Ajax. La parata di Sommer che tiene fermo il risultato sullo zero a zero e il gol di testa di Thuram che sblocca la partita dopo che l'Inter si è vista negare un rigore dal VAR che all'arbitro e pure agli esperti era sembrato tale. Da qui parte TuttoSport per raccontare la gara contro l'Ajax.

"La “rivoluzione” che doveva seguire il ko di Torino è stata ampiamente smentita dalle scelte iniziali di Chivu, un prestigiatore nel nascondere la formazione: uniche variazioni sul tema De Vrij (per Acerbi), Dimarco (per Carlos Augusto) e Pio Esposito per Lautaro Martinez (causa però lombalgia, altrimenti il capitano non avrebbe mancato l’euro-esordio)".

La chance per Thuram costruita con Dimarco e Esposito, il rigore negato. E "Oltre al danno, come sottolineato, poteva consumarsi la beffa se Sommer non avesse compiuto quella miracolosa parata su Godts, episodio a cui è seguito il comunque meritato vantaggio nerazzurro, arrivato grazie al colpo di testa sempre di Thuram sull’angolo calciato da Calhanoglu. Schema applicato alla perfezione ma solenne dormita da parte dei centrali dell’Ajax. Copione ripetuto in fotocopia a inizio ripresa. Con l’Inter che, fatto per nulla secondario, ha pure mantenuto inviolato la porta dopo i sei gol incassati nelle ultime due gare di campionato", si legge su TS a proposito della gara.

La vittoria, aggiunge il giornale torinese "Aiuterà ad allentare le tensioni intorno a una squadra che però in campionato è già profondamente attardata rispetto alla concorrenza. In tal senso l’ultima buona notizia della serata è data dal fatto che non si sia reso necessario utilizzare Lautaro. Potrà così ripresentarsi tirato a lucido domenica a San Siro contro il Sassuolo. Postilla statistica su Pio Esposito: a 20 anni e 81 giorni, è l’attaccante più giovane a giocare da titolare in Champions con l’Inter dai tempi di Mario Balotelli che esordì a 19 anni e 61 giorni".

