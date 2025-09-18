Vittoria importante per l'Inter che nell'esordio stagionale in Champions League si impone per 2-0 in casa dell'Ajax. Prova convincente per la squadra di Chivu, decisiva la doppietta di Marcus Thuram.
news
Inter, Chivu opta per la conservazione: solo qualche sfumatura diversa. Esposito convince
"L’Inter si è presa la vittoria che le serviva, per la classifica della Champions e per spezzare l’incantesimo delle due sconfitte consecutive in campionato. È stato un successo necessario, dunque non bellissimo, ma non è il caso di sottilizzare. L’Ajax è stato un avversario volonteroso, però impreciso, e qualche piano al di sotto dell’Inter per qualità degli interpreti. Il risultato lo hanno scolpito due gol identici di Marcus Thuram, due colpi di testa impetuosi su corner di Calhanoglu. Quando si dice l’usato sicuro: l’assist di Calhanoglu da calcio d’angolo è stato uno dei grimaldelli più usati dall’Inter di Simone Inzaghi. Cristian Chivu ha optato per la conservazione. Né Sucic né Frattesi titolari, a centrocampo l’allenatore romeno ha riproposto il trio inzaghiano Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan e il gioco è andato di conseguenza. Qualche sfumatura di differenza c’è stata, il possesso palla è stato per ampi tratti lasciato all’Ajax, laddove Inzaghi se lo sarebbe preso tutto. Le tracce di gioco però restano quasi le stesse. Chivu non ha ancora cambiato l’Inter, ieri al massimo ha proposto due nuovi titolari, Akanji, che in difesa ha sostituito Pavard, e il giovane Pio Esposito, al posto dell’acciaccato Lautaro. Esposito non ha mai concluso, ma è piaciuto in distribuzione e per come si è battuto: la materia prima c’è, si tratta di lavorarla", analizza La Gazzetta dello Sport.
"La vittoria ha peso perché l’Ajax era lo scoglio più difficile di un euro-avvio facile. Dopo gli olandesi, l’Inter affronterà Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat. Per quanto il successo dell’Union sul Psv Eindhoven e il 2-2 dello Slavia contro il Bodoe suggeriscano cautela, è evidente che la qualificazione diretta agli ottavi passerà per il pieno di punti nelle prime quattro giornate. Poi arriveranno le big: Atletico, Liverpool, Arsenal e Borussia. Presentarsi ai tapponi con 12 punti equivarrebbe a un’assicurazione sul passaggio agli ottavi. Aspettando che Lautaro ritorni in sé, Thuram è il nuovo uomo copertina: 5 gol in 4 partite, tra campionato e Champions. Una partenza col botto", aggiunge Gazzetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA