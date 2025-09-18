"L’Inter si è presa la vittoria che le serviva, per la classifica della Champions e per spezzare l’incantesimo delle due sconfitte consecutive in campionato. È stato un successo necessario, dunque non bellissimo, ma non è il caso di sottilizzare. L’Ajax è stato un avversario volonteroso, però impreciso, e qualche piano al di sotto dell’Inter per qualità degli interpreti. Il risultato lo hanno scolpito due gol identici di Marcus Thuram, due colpi di testa impetuosi su corner di Calhanoglu. Quando si dice l’usato sicuro: l’assist di Calhanoglu da calcio d’angolo è stato uno dei grimaldelli più usati dall’Inter di Simone Inzaghi. Cristian Chivu ha optato per la conservazione. Né Sucic né Frattesi titolari, a centrocampo l’allenatore romeno ha riproposto il trio inzaghiano Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan e il gioco è andato di conseguenza. Qualche sfumatura di differenza c’è stata, il possesso palla è stato per ampi tratti lasciato all’Ajax, laddove Inzaghi se lo sarebbe preso tutto. Le tracce di gioco però restano quasi le stesse. Chivu non ha ancora cambiato l’Inter, ieri al massimo ha proposto due nuovi titolari, Akanji, che in difesa ha sostituito Pavard, e il giovane Pio Esposito, al posto dell’acciaccato Lautaro. Esposito non ha mai concluso, ma è piaciuto in distribuzione e per come si è battuto: la materia prima c’è, si tratta di lavorarla", analizza La Gazzetta dello Sport.