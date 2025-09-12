Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così di Juve-Inter di domani sera, partendo da Jonathan David

Marco Astori Redattore 12 settembre - 20:56

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così di Juve-Inter di domani sera, partendo da Jonathan David: "Vi racconto un retroscena: quando lo accostavano all'Inter, lui fatto per la Juve. Ed è stata una svolta epocale: la Juve l'ha seguito per un sacco di tempo. Il 4 aprile vi ho detto che David aveva dato la preferenza alla Juve anche se la narrazione diceva che non sarebbe arrivato in Serie A. Con la Juve si sono trovati subito, anche sulle commissioni: nessun intoppo.

Lui ha detto no a tutti perché aveva accordato la preferenza alla Juve, che non si è mai posta il problema delle commissioni. Mi aspetto molto dall'Inter domani: non ho capito molto Chivu perché prima dice che non fa sconti e non ci sono gerarchie, quindi uno si aspetta un po' di freschezza, soprattutto a centrocampo dove abbiamo visto il Barella meno competitivo degli ultimi mesi.

Sono un suo fan ma è normale che lui avverta stanchezza, così come Mkhitaryan: ma Chivu ha fatto capire di non voler mettere in discussione le gerarchie. Per l'Inter domani è molto delicata".