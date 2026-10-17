Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo essere stato uno dei migliori difensori della passata stagione, Manuel Akanji non ha iniziato al meglio la nuova stagione. La Gazzetta dello Sport ha provato ad analizzare i motivi tattici di questo calo di rendimento per lo svizzero.

"Akanji è un profilo che sta vivendo un periodo di serie difficoltà. Di diversa natura, che partono da una forma fisica ancora lontana dalla miglior versione dello svizzero, passano più generalmente da un intero reparto ancora in rodaggio ed imperfetto e infine arrivano pure ad una questione tattica. Che coinvolge, e direttamente, i nomi di... Andy Diouf e Luis Henrique. Una novità sostanziale inserita da Cristian Chivu al tramonto della stagione scorsa, lo "swap" tra il brasiliano ed il francese, confermata definitivamente in questa stagione. Ma se da una parte l'exploit dell'ex Lens - dirottato dal ruolo di mezzala a quello di esterno destro - va fortunatamente catalogato nella cartella "esperimenti riusciti" nel laboratorio del tecnico nerazzurro, dall'altra bisogna invece sottolineare che le costanti scorribande offensive di Diouf abbiano modificato almeno un po' l'equilibrio di una squadra che (per qualcuno potrà pure sembrare paradossale) quando giocava con Luis Henrique titolare difendeva in maniera profondamente diversa (e migliore)".

Getty Images

"Una questione di armonia collettiva, organizzazione, stabilità. È vero che l'ex Marsiglia si limitava al cosiddetto "compitino": passaggi semplici - spesso all'indietro -, pochi spunti offensivi, raramente pericoloso. Ma pure un grande spirito di sacrificio, molti ripiegamenti all'indietro ed un diligente lavoro per evitare che la squadra si ritrovasse in inferiorità numerica nella propria metà campo. Un aiuto importante anche per lo stesso Akanji, che davanti alla propria zona (quando impiegato a destra) non si ritrovava una prateria lasciata incolta dagli spunti in attacco di Diouf ma godeva del prezioso filtro del più vicino LH. Ora, nessuno dice che uno sia migliore o più funzionale dell'altro, semplicemente Diouf e Luis Henrique sono due giocatori diversi con i rispettivi pro e contro".

Getty Images

"In estate l'ex City è stato protagonista con la Svizzera di un Mondiale comunque molto dispendioso a seguito di una stagione come al solito intasata da un calendario fittissimo. Però a metà ottobre sarebbe lecito aspettarsi quantomeno qualche passo in avanti. A Bologna, probabilmente, Akanji riposerà. Forse la scelta migliore, dopo una serie di svarioni in cui sfortunatamente lo zampino dello svizzero c'è sempre stato", chiude Gazzetta.