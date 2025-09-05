FC Inter 1908
Manuel Akanji a segno con la sua Svizzera nella sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali: ecco il gol dell'1-0 del neo interista
Un altro nuovo acquisto dell'Inter a segno oggi. Dopo il super gol di Andy Diouf nell'amichevole contro il Padova (qui il video), ha segnato anche Manuel Akanji.

Il nuovo difensore nerazzurro, arrivato dal Manchester City, ha segnato l'1-0 della sua Svizzera contro il Kosovo, nella sfida di qualificazione al prossimo Mondiale.

Ecco il video del gol di Akanji:

