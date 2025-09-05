Un altro nuovo acquisto dell'Inter a segno oggi. Dopo il super gol di Andy Diouf nell'amichevole contro il Padova (qui il video), ha segnato anche Manuel Akanji.
VIDEO / Inter, Akanji scatenato in nazionale: segna il gol dell’1-0 con la sua Svizzera
Manuel Akanji a segno con la sua Svizzera nella sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali: ecco il gol dell'1-0 del neo interista
Il nuovo difensore nerazzurro, arrivato dal Manchester City, ha segnato l'1-0 della sua Svizzera contro il Kosovo, nella sfida di qualificazione al prossimo Mondiale.
Ecco il video del gol di Akanji:
