In quattro giorni la Fiorentina rischiava di mandare a monte l’inseguimento del Napoli, se non fosse arrivato l’austriaco: un centravanti decadente, ma pure orgoglioso. Il panorama alle spalle dei titolarissimi Lautaro e Thuram, gli attaccanti che a turno hanno tirato la carretta di Inzaghi, è ancora piuttosto desolante, ma nella rete di Marko (la prima in A in stagione dopo una in Coppa Italia e una in Champions) va apprezzata la voglia di stare attaccato al nerazzurro, anche solo per dare un senso ai prossimi sei mesi, gli ultimi a Milano. Il club ha già fatto capire che non allungherà quel contratto in scadenza 30 giugno, per l’attacco ci sono piani di ringiovanimento complessivo, ma ci sarà comunque bisogno di tutti in questa faticosa rincorsa di quattro obiettivi (sì, c’è pure il Mondiale per club).