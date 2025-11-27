Tra le pagine della sua edizione odierna, il Corriere dello Sport ha analizzato così i principali episodi da moviola di Atletico Madrid-Inter. 5,5 il voto in pagella all'arbitro Letexier: "Gara complicata e con grandi tensioni per il francese Letexier, non sempre capace di governarla. L’ha tenuta fino alla fine con la grande esperienza e la forza che lo hanno portato ai vertici degli arbitri europei/mondiali. Episodio davvero al limite quello del gol prima annullato e poi convalidato con OFR di Julian Alvarez.