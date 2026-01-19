Tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato così del momento del Napoli, falcidiato dagli infortuni: "La preoccupazione è forte e le parole di Antonio Conte non sciolgono i dubbi sugli infortunati.
news
Auriemma: “Nervosismo Conte forte, palese! Vuole spostare le responsabilità su…”
«Quando torneranno? Non lo so, chiedetelo al medico», ha risposto Conte in maniera caustica e lapidaria nel prepartita di Napoli-Sassuolo e prima di salire sul “dirigibile” per scontare il secondo turno di squalifica. Il nervosismo dell’allenatore è forte, è palese. Così come il suo progetto di spostare verso lo staff sanitario sia le attenzioni che le responsabilità. Il conto è presto fatto: sono 8 i calciatori indisponibili quando la stagione dei partenopei ha imboccato il sentiero più complicato.
Niente Champions League per gli ultimi due che hanno alzato bandiera bianca nel corso della sfida di sabato: Politano e Rrahmani dovranno quasi certamente saltare la sfida di domani sera a Copenaghen, match decisivo per sperare nell’apporto ai playoff degli ottavi di Champions League".
© RIPRODUZIONE RISERVATA