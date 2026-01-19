Il conto è presto fatto: sono 8 i calciatori indisponibili quando la stagione dei partenopei ha imboccato il sentiero più complicato

Tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma , giornalista, ha parlato così del momento del Napoli, falcidiato dagli infortuni: "La preoccupazione è forte e le parole di Antonio Conte non sciolgono i dubbi sugli infortunati.

«Quando torneranno? Non lo so, chiedetelo al medico», ha risposto Conte in maniera caustica e lapidaria nel prepartita di Napoli-Sassuolo e prima di salire sul “dirigibile” per scontare il secondo turno di squalifica. Il nervosismo dell’allenatore è forte, è palese. Così come il suo progetto di spostare verso lo staff sanitario sia le attenzioni che le responsabilità. Il conto è presto fatto: sono 8 i calciatori indisponibili quando la stagione dei partenopei ha imboccato il sentiero più complicato.