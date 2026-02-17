Di ieri le parole del presidente dell'Inter che è tornato sui fatti della gara contro la Juve e ha risposto al commento 'fuorigioco' di Saviano

17 febbraio 2026

"Marotta ha dato mandato ai suoi legali per valutare se reagire alle frasi di Roberto Saviano che domenica lo ha accusato di falsare i campionati dopo il polverone successivo a Inter-Juventus". Lo scrive il quotidiano La Stampa a commento delle parole di Beppe Marotta che, in occasione dell'Assemblea di Lega, è tornato su quanto successo nella partita di San Siro.

«Sono dichiarazioni che saranno prese in considerazione dai nostri avvocati», ha detto il presidente nerazzurro che poi ha aggiunto: «C’è dispiacere come uomo, non so neanche chi sia, non mi conosce, non so bene che ruolo abbia, non voglio dargli importanza».

Il presidente dell'Inter"ha poi chiarito - spiega il giornale - che intendeva dire di non conoscere personalmente Saviano, non di ignorare la sua figura di personaggio pubblico. E per questo è rimasto ancora più deluso dalle sue frasi".

