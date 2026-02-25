"Tra le onde in tempesta, i nerazzurri sono andati a fondo, tutti lontanissimi dai propri giorni migliori e incapaci di fare male davvero a questo ordinatissimo Bodo Glimt: non c’è niente di casuale in questo loro passaggio del turno. Qualcuno è naufragato più degli altri, in preda ai propri demoni, perfino chi non ti saresti mai immaginato. Quella giocata sbadata e kamikaze di Manuel Akanji è una macchia su uno dei più positivi di stagione, lo svizzero venuto a portare sapienza nella difesa nerazzurra. È vero che sarebbero servite comunque due reti per ritrovare la giusta navigazione, ma l’errore dell’ex City è stato un colpo di sega elettrica sulla partita. Crudele, spietato come la sfortuna che si è accanita quando lo stesso Akanji ha preso il palo nel successivo scomposto tentativo di risalita. Qualche metro più in là, tra centrocampo e attacco, c’è chi non è solo inciampato in una giocata, ma è stato completamente inghiottito dalla partita stessa, la più importante dell’anno per chi una stagione fa cavalcava fino alla finale: Nicolò Barella e Marcus Thuram contribuivano ad eliminare Bayern e Barcellona qualche mese fa e invece ora escono dalla nobiltà europea. Dovevano essere guide, sono diventati fantasmi", si legge su La Gazzetta dello Sport.