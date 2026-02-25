Il quotidiano racconta la sconfitta dei nerazzurri e l'eliminazione dalla Champions nei play-off per mano del Bodo

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 16:32)

"Il sogno Champions dell'Interè già finito. Dopo il 3-1 norvegese dell'andata, i nerazzurri confezionano un'altra brutta figura, perdendo clamorosamente anche al ritorno,

1-2, contro il Bodo Glimt. Chivusi consolerà con il campionato, dove sta dominando, con dieci lunghezze di vantaggio sul Milan secondo in classifica, ma la sua prima esperienza in Europa è disastrosa". Così il quotidiano Libero commenta la sconfitta in casa contro il Bodo e l'eliminazione ai play-off di Champions dell'Inter.

"Dopotutto, in Champions l'Inter ha vinto solamente le partite alla portata, tutte contro squadre eliminate nella fase campionato (Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat), steccando nelle occasioni in cui si è alzato il livello (perdendo contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, e pareggiando con il Borussia Dortmund). Salutare la Champions al playoff contro una squadra come il Bodo, con un passivo di 2-5 nel doppio confronto, è deludente per una formazione, l'Inter, che solo pochi mesi fa arrivava a giocarsi la finalissima, poi persa nettamente contro il Paris Saint-Germain", spiega ancora il quotidiano.

"Per Chivu ora non resta che controllare il vantaggio in campionato e portare a casa la Coppa Italia (l'Inter è favorita in entrambe le competizioni). Sabato a San Siro arriva il Genoa, martedì prossimo invece è in programma l'andata delle semifinali di Coppa sul campo del Como", si legge infine.

(Fonte: Libero)