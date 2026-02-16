L'Inter è pronta a difendere in tutte le sedi Alessandro Bastoni e la propria posizione in merito a quanto accaduto sabato sera contro la Juventus. Questo è quanto riferisce oggi in edicola il Corriere dello Sport:
news
CdS – Barricata Inter: “Con la Juve errore come altri. Dopo Napoli-Inter Marotta…”
"Oggi, intanto, è previsto un intervento di Marotta, che, con ogni probabilità, parlerà a margine dell’Assemblea di Lega. Come premesso, l’Inter è pronta ad alzare le barricate. Nessuno mette in discussione che Kalulu non andasse espulso. Ma si è trattato di un errore come ce ne sono stati tanti altri nel corso del campionato. E non certo meno pesanti. Proprio la squadra nerazzurra, nella sfida di andata con il Napoli, subì un rigore che fu universalmente riconosciuto come inesistente e che, inevitabilmente, condizionò il resto della gara, poi vinta dalla squadra partenopea".
"Dopo il fischio finale, Marotta parlò in televisione per lamentarsi, ma con toni differenti rispetto a quelli adottati dalla dirigenza juventina. E, peraltro, l’errore, pur chiaro, ebbe un’eco minore. Più o meno uguale il discorso per altre situazioni, considerate simulazioni: per nessuna c’è stata una reazione paragonabile rispetto all’episodio di Bastoni".
(Fonte: Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA