"Thuram è parte di un nucleo storico che mira a ripristinare la propria superiorità: Calhanoglu rientra a Firenze dall’infortunio e si gioca presente e futuro all’Inter, avendo il contratto in scadenza nel 2027 e nessun interlocutore societario orientato a rinnovarlo; Barella, che Gattuso ha comunque richiamato in Nazionale, ha vergato l’assist per Esposito sabato scorso ma nel complesso sta deludendo per qualità del contributo alla causa; Dumfries si è appena ristabilito dopo quattro mesi di blackout e nella prima partita da titolare si è trasformato, suo malgrado, nel protagonista più discusso, per quel contatto contestato con Sulemana che ha fatto da prologo al pareggio dell’Atalanta. Chivu, domani squalificato a causa dell’espulsione rimediata la scorsa settimana, dovrebbe schierare i quattro leader tutti insieme contro la Fiorentina: non può rinunciarvi proprio quando il carattere di squadra è la risorsa alla quale attingere", aggiunge il quotidiano.