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L’Inter si affida a Thuram: Chivu punta sull’attaccante per dare un segnale. Dentro i leader

L’Inter si affida a Thuram: Chivu punta sull’attaccante per dare un segnale. Dentro i leader - immagine 1
Con Lautaro ancora ai box tocca all'attaccante francese dare una risposta e provare a trascinare l'Inter sul campo della Fiorentina
Andrea Della Sala Redattore 

Con Lautaro ancora ai box tocca all'attaccante francese, Marcus Thuram, dare una risposta e provare a trascinare l'Inter sul campo della Fiorentina.

L’Inter si affida a Thuram: Chivu punta sull’attaccante per dare un segnale. Dentro i leader- immagine 2
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"Aspettando Lautaro, che ha rallentato il percorso di recupero per essere al massimo dopo la sosta e vivere una Pasqua sorridente, l’Inter chiede a Marcus Thuram di tirarla fuori dai dubbi sulla propria solidità. Da tre partite, Coppa Italia compresa, l’Inter non festeggia. E questo è un altro elemento che riporta alla primavera del 2025, quella che demolì tre percorsi su tre. Se la squadra è in flessione, e soprattutto avara di produzione offensiva che per mesi rappresentava il punto di forza del calcio di Chivu, dipende certamente dalla stanchezza, alla quale lo staff tecnico ha risposto modificando la preparazione atletica e ordinando tre giorni di riposo nella prima settimana lunga gestita nel 2026 (giovedì l’ultimo break, a tre giorni dalla partita). Ma al solito conta molto la testa. Se si parla di Thuram, non nuovo a vuoti inspiegabili nell’arco delle stagioni, il suo rendimento da inizio gennaio in poi è stato così scadente da non poter essere spiegato solo con una crisi tecnica. Evidentemente qualche turbativa – la concorrenza di Pio, spiegano i maligni - gli impedisce di sprigionare il proprio talento con continuità. Ma è stato proprio lui, Marcus, a decidere il derby che è valso lo scudetto della stella. Dunque non dovremmo sorprenderci se nel momento del bisogno la sua enorme classe si imponesse all’improvviso sui rivoli di scetticismo e negatività", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"Thuram è parte di un nucleo storico che mira a ripristinare la propria superiorità: Calhanoglu rientra a Firenze dall’infortunio e si gioca presente e futuro all’Inter, avendo il contratto in scadenza nel 2027 e nessun interlocutore societario orientato a rinnovarlo; Barella, che Gattuso ha comunque richiamato in Nazionale, ha vergato l’assist per Esposito sabato scorso ma nel complesso sta deludendo per qualità del contributo alla causa; Dumfries si è appena ristabilito dopo quattro mesi di blackout e nella prima partita da titolare si è trasformato, suo malgrado, nel protagonista più discusso, per quel contatto contestato con Sulemana che ha fatto da prologo al pareggio dell’Atalanta. Chivu, domani squalificato a causa dell’espulsione rimediata la scorsa settimana, dovrebbe schierare i quattro leader tutti insieme contro la Fiorentina: non può rinunciarvi proprio quando il carattere di squadra è la risorsa alla quale attingere", aggiunge il quotidiano.

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