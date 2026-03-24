Il quotidiano commenta la conferenza stampa del ct dell'Italia che si appresta ad affrontare l'Irlanda del Nord nei play-off

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 22:46)

La versione Zen di Gattusoche - a pochi giorni dai play-off contro l'Irlanda - decide di non ringhiare ma "di predicare calma e magari con i piedi nascondere la polvere sotto al tappeto". Il quotidiano Libero parla del ct, della conferenza stampa tenuta ieri, dei giorni che dividono l'Italia da un obiettivo importantissimo. "Per carità, può essere l'approccio corretto per sopravvivere terzi terrificanti playoff consecutivi per i Mondiali a cui l'Italia deve sottoporsi, ma bisogna essere credibili. E spesso, indossando una maschera anziché la propria normale emotività, non lo si è", si legge.

La questione Chiesa — "La falla più grande è la gestione di Federico Chiesa, rincorso, perdonato per i precedenti rifiuti, convoсаto come squillo di tromba e poi, dopo una rapida visita a Coverciano, rispedito a casa. La giustificazione di Gattuso è che «le teste dei giocatori non sono tutte uguali e se uno è titubante, non puoi insistere troppo. Non stava al 100%, voleva tornare a casa ed è giusto che lo abbia fatto>». L'atteggiamento di Chiesa, però, era ben noto. Ed è possibile che nelle 285 partite visionate a febbraio (lo ha spiegato Bonucci a Cronache di Spogliatoio) non ce ne sia stata nemmeno una dell'ala del Liverpool? Si è dovuto aspettare che varcasse i cancelli di Coverciano per scoprire che non regge una partita? Questa è una gestione dilettantesca che fa a pugni con la serietà richiesta dal momento", sottolinea lo stesso quotidiano a proposito dell'ex Juve e Fiorentina.

E l'elmetto? — Nel mirino anche le mancate convocazioni di Bernardeschi e Zaniolo, definiti "unici azzurrabili in reale stato di grazia, e la chiamata last-minute di Cambiaghi (che nel Bologna al momento è riserva della riserva di Bernardeschi) per rimpiazzare Chiesa". Gattuso ha parlato di tutela del gruppo. Ma si è contraddetto, secondo Libero, perché aveva chiamato proprio Chiesa che "non solo non aveva mai fatto parte di questo gruppo ma addirittura più volte ha rifiutato di farne parte".

Gattuso, per il giornale, fa l'anti-Spalletti e "rifugge l'immagine del predecessore opprimente e teorizza il rilassamento". Però sulla squadra avversaria dice che corre tanto e che anche senza una qualità top se la cava sui calci piazzati. "Ma non è che per sopravvivere nella gara di Bergamo più che le lezioni di yoga serva l'elmetto?", conclude il giornale.

(Fonte: Libero)