L'attaccante francese non riesce più ad incidere nell'Inter e da mesi ormai è troppo al di sotto delle sue reali possibilità

Momento davvero buio per Marcus Thuram : l'attaccante francese non riesce più ad incidere nell'Inter e da mesi ormai è troppo al di sotto delle sue reali possibilità.

Ma perché ha questo rendimento? Prova a rispondere il Corriere dello Sport.

"Nessuno pensa di mettere in discussione le qualità dell’attaccante francese. Solo che il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti. Alla Pinetina, però, non si vede un giocatore che non si impegna, che non lavora in allenamento, o che è distratto. Il problema sono le partite, nelle quali Thuram non riesce a fare la differenza, subisce i difensori avversari, sbaglia diverse scelte e finisce pure per tirare poco in porta.