Momento davvero buio per Marcus Thuram: l'attaccante francese non riesce più ad incidere nell'Inter e da mesi ormai è troppo al di sotto delle sue reali possibilità.
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Thuram, momento buio: ma perché? Il retroscena: alla Pinetina si vede che lui…
Ma perché ha questo rendimento? Prova a rispondere il Corriere dello Sport.
"Nessuno pensa di mettere in discussione le qualità dell’attaccante francese. Solo che il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti. Alla Pinetina, però, non si vede un giocatore che non si impegna, che non lavora in allenamento, o che è distratto. Il problema sono le partite, nelle quali Thuram non riesce a fare la differenza, subisce i difensori avversari, sbaglia diverse scelte e finisce pure per tirare poco in porta.
E, quando lo fa, vedi il match con l’Atalanta, manca occasioni fondamentali. Tikus è a secco da 8 gare, più una saltata per influenza. E, l’ultimo centro, contro il Sassuolo lo scorso 8 febbraio, è anche l’unico delle sue ultime 16 presenze in campo".
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