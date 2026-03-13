Prosegue il lavoro dell'Inter ad Appiano Gentile in vista della gara di campionato contro l'Atalanta, in programma domani a San Siro. Ancora a parte Bastoni, che pare destinato a saltare la partita dell'ex, mentre ci sono valutazioni in corso su Dumfries. Così scrive il Corriere dello Sport: "Il dolore è diminuito, ma ancora non è passato. E così, anche ieri Bastoni non ha potuto far altro che allenarsi a parte. Oggi verrà fatto un nuovo punto della situazione, ma a questo punto sono davvero ridotte le chance che possa essere a disposizione domani con l'Atalanta. Al massimo, magari, avrà qualche margine per accomodarsi in panchina. Peraltro, Chivu è sempre molto attento a non correre rischi in certe situazioni. In difesa, dunque, invece dell'azzurro ci sarà Carlos Augusto.
Inter, Bastoni ancora a parte: salta l’Atalanta? Presa una decisione su Dumfries
Le ultime indicazioni da Appiano Gentile in vista della sfida in programma domani a San Siro contro i bergamaschi
Intanto, se Thuram è avviato a riprendersi il suo posto in attacco, con Esposito al fianco, non è scontato che partirà dall'inizio pure Dumfries, anzi. L'olandese sta accumulando minuti, ma la sua autonomia resta ridotta. Nel derby, per intendersi, è entrato con buon piglio, ma carica ed energie si sono spente presto. Insomma, potrebbe essere ancora una carta da giocare in corsa. Per chiudere, un dubbio anche a centrocampo, tra Sucic e Mkhitaryan".
