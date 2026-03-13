Prosegue il lavoro dell'Inter ad Appiano Gentile in vista della gara di campionato contro l'Atalanta, in programma domani a San Siro. Ancora a parte Bastoni, che pare destinato a saltare la partita dell'ex, mentre ci sono valutazioni in corso su Dumfries. Così scrive il Corriere dello Sport: "Il dolore è diminuito, ma ancora non è passato. E così, anche ieri Bastoni non ha potuto far altro che allenarsi a parte. Oggi verrà fatto un nuovo punto della situazione, ma a questo punto sono davvero ridotte le chance che possa essere a disposizione domani con l'Atalanta. Al massimo, magari, avrà qualche margine per accomodarsi in panchina. Peraltro, Chivu è sempre molto attento a non correre rischi in certe situazioni. In difesa, dunque, invece dell'azzurro ci sarà Carlos Augusto.