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Durante la puntata di L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'infortunio di Lautaro e dell'assenza prolungata del capitano:

"Sarà prolungata fino alla sosta di novembre? Allora sì, sicuramente fino alla sosta. Poi bisogna sperare che il recupero vada come tutti si augurano e quindi sia disponibile subito dopo la sosta. Però fino alla sosta sì. E non è tanto una questione temporale, o meglio non è solo una questione di quanto tempo sta fuori, ma il fatto che la cosa coincide con il periodo più affollato di partite in assoluto. Quindi lui salterà le prossime sette e poi si spera appunto di riaverlo dopo la sosta.

Quanto pesa l'assenza? Pesa ovviamente tantissimo, se pensiamo che Lautaro Martinez non è soltanto il giocatore più forte della rosa, è il capitano. Abbiamo visto anche l'anno scorso: senza Lautaro Martinez l'Inter faceva fatica a un certo punto a reggere le pressioni del campionato. Arriva Lautaro Martinez, si sblocca tutta la squadra, non è una coincidenza. È vero che Lautaro ha un peso specifico notevolissimo all'interno della rosa.

Però, pur mancandoti il giocatore più importante, questa assenza arriva in un reparto dove io credo tu possa anche ovviare a questa assenza, quantomeno in questo momento. Cioè hai un Thuram che funziona da tempo a un livello più che buono, Esposito che è esploso quest'anno, lo sappiamo perfettamente, un Bonny che ha giocato fino a questo momento, mi sembra 140 minuti, qualcosa di più all'inizio del campionato, quindi molto poco, eppure ha già fatto vedere di avere delle giocate. Hai questi tre giocatori, dovessi aver bisogno poi di girare qualche altro giocatore da quelle parti, io penso che sia una buona occasione per dare spazio a tutti. Poi certamente sarebbe stato meglio avere Lautaro Martinez, ma ono problemi generali: la Roma perde il suo portiere, uno dei punti di forza, e ce ne siamo accorti ieri, e deve fare a meno di quello; l'Inter perde Lautaro Martinez; il Como perde Diao, in questo momento il giocatore più in forma della rosa. Ognuno ha i suoi problemi, ognuno ha una rosa che deve ovviare al problema, l'Inter ce l'ha".