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Dopo aver vinto lo scudetto al primo anno sulla panchina dell'Inter (e aver conquistato anche la Coppa Italia), Cristian Chivu vuole confermarsi e alzare ulteriormente l'asticella per provare a entrare ancora di più nella storia del club nerazzurro.

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Così scrive il Corriere dello Sport: "Le sfide, anche quelle più difficili, sono sempre state il suo pane quotidiano. Nel ritiro in Germania Chivu si è rimesso al timone dell'Inter con la missione ben precisa di riuscire ad alzare l'asticella rispetto al Doblete della prima annata. Per il tecnico rivincere lo scudetto per il secondo anno consecutivo vorrebbe dire entrare ancor di più nella storia nerazzurra, visto che l'impresa in passato è riuscita unicamente a Foni (1952/53 e 1953/54), Herrera (1964/65 e 1965/66), Mancini (2006/07 e 2007/08) e Mourinho (2008/09 e 2009/10). In caso di nuovo successo in Serie A, Chivu dunque diventerebbe il quinto tecnico a completare la missione".