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L'Inter è certamente in ritardo nella costruzione della squadra: al momento mancano ancora un esterno destro titolare e almeno un difensore centrale, lacune che la dirigenza nerazzurra spera di colmare quanto prima. Nonostante questo, Cristian Chivu rimane tranquillo, come scrive il Corriere dello Sport: "Quest'anno l'intenzione è quella di consolidare la forza di un ambiente che si è ricompattato anche grazie al suo enorme contributo. Il focus oggi quindi è prevalentemente sulla fase di preparazione, entrata ormai nel vivo. L'orecchio al mercato è sempre teso, nella speranza che presto possa portare novità, ma senza frenesia o tensione che di certo non agevolerebbero le cose. L'allenatore nerazzurro si aspettava, come anche la dirigenza, di essere ovviamente più avanti nel percorso verso la definizione della rosa del prossimo anno, ma è tranquillo e costantemente aggiornato dagli uomini mercato, con i quali continua a essere ampiamente allineato".

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"Nella conferenza stampa di inizio stagione Marotta ha esplicitato delle linee guida che all'interno del club erano già chiare e che Chivu aveva già sposato di buon grado, consapevole che la strategia avrebbe potuto affrontare anche momenti di difficoltà nell'inseguimento di certi obiettivi. Da vero tifoso dell'Inter, ha provato per questo più dispiacere negli ultimi giorni per il trattamento mediatico che ha subito il club che per l'epilogo negativo di certi affari. Di certo alcuni avvenimenti non hanno scalfito l'ambizione di continuare a lottare per vincere in Italia e ad andare più avanti possibile in Europa. Sperando che le eccezioni alla regola, come quella che avrebbe rappresentato per esempio Palestra, possano ripresentarsi".