FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Bisseck non esperimento, ma novità strutturale. Da Calha ai baby davanti: è l’Inter di Chivu

news

Bisseck non esperimento, ma novità strutturale. Da Calha ai baby davanti: è l’Inter di Chivu

Bisseck non esperimento, ma novità strutturale. Da Calha ai baby davanti: è l’Inter di Chivu - immagine 1
Chivu sembra gestire alla perfezione il gruppo e qualsiasi novità proponga viene accolta positivamente e porta i suoi frutti
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo la sconfitta dolorosa col Napoli è arrivata subito la reazione è la bella prova con la Fiorentina. Chivu sembra gestire alla perfezione il gruppo e qualsiasi novità proponga viene accolta positivamente e porta i suoi frutti.

"Il tocco di Chivu si vede a occhio nudo. Sta nelle nuove miscele, come quella che ha portato Bisseck a fare il centrale davanti a Sommer o il tuttofare croato nelle terre di Mkhitaryan infortunato, ma anche nell’alternanza felice dei giovani leoni d’attacco (Pio e Bonny) accanto a Lautaro. Sono lampi di futuro, non solo necessità del presente. Ad esempio, lo spostamento di Bisseck al centro, al posto del 37enne Acerbi sempre meno in sintonia con l’ambiente e destinato a lasciare a fine anno, non va considerato un esperimento, ma una novità strutturale.

Bisseck non esperimento, ma novità strutturale. Da Calha ai baby davanti: è l’Inter di Chivu- immagine 2
Getty Images

In partenza, Yann sarà ancora considerato un difensore di centrodestra, lì dove Akanji non può essere scalfito, ma indosserà spesso e volentieri il nuovo vestito da centrale. La trasformazione è resa necessaria dal nuovo modo più aggressivo di stare in campo. In fondo, Bisseck è l’unico ad avere doti fisiche e di sprint per coprire uno spazio ampio alle spalle e, al tempo stesso, alzare la linea del reparto. La differenza, semmai, la fa l’applicazione nella marcatura, che non è storicamente la dote principale della casa. Contro la Fiorentina ha fatto un figurone davanti a Kean, ma serviranno conferme nelle nuove occasioni che gli saranno presto concesse", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Bisseck non esperimento, ma novità strutturale. Da Calha ai baby davanti: è l’Inter di Chivu- immagine 3
Getty Images

"Per un Sucic, un Pio o un Bonny tenuti in caldo, c’è un Calha scongelato: il turco è il simbolo della vecchia stanca classe dirigente, ma è stato rimotivato al punto da conservare il potere e diventare capocannoniere. Potere della mente, perché è lì che agisce il tecnico. Pretende calma nel gestire i momenti, vuole che non cedano più i nervi e non si cada nelle trappole, come in quella contiana di sabato scorso", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Calhanoglu, dall’addio alla questione tattica “superata”. È impermeabile…
Inter, GdS su Sucic: “Proprio quando sembrava essersi nascosto, ha ricordato a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA