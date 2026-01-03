L'Inter sfiderà domani sera a San Siro il Bologna. Il tecnico dei rossoblù Italiano pensa a qualche cambiamento nell'assetto iniziale della sua squadra.
news
Bologna, Italiano tentato dai tre tenori e dal 4-3-3. Castro o Dallinga davanti? E Immobile…
Ora, come può il Bologna disinnescare una volta ancora l’Inter? Il pensiero tocca due possibili strade. O, meglio: una che è troppo distante da quelli che sono i parametri di calcio di Italiano e l’altra – certamente più sicura e consona – che potrebbe vivere di una variante comunque già vista, il 4-3-3. La seconda via, quella più probabile e solita, rimanda al perseguire il proprio gioco di sempre: duelli con riferimenti ben definiti tanto per cominciare ma anche una variazione già vista in altre gare o anche contro il Napoli nella finale di Supercoppa: struttura di centrocampo più a 3 che col 4-2-3-1, quindi tre interni che si “accoppino” coi tre dell’Inter. In questa opzione ci sarebbe la trasformazione di Odgaard, o Fabbian, da sottopunta a interno pareggiando il “traffico” di mezzo col 4-3-3", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"In tutto questo, l’idea sempre più forte di Vincenzo Italiano è quella di poter avere ancora – e finalmente – in campo i Tre Tenori contemporaneamente: Remo Freuler (ancora in dubbio), Lewis Ferguson e Jens Odgaard. Vincenzo Italiano, come sempre, deciderà e comunicherà all’ultimo momento («La formazione ce la dice in pullman verso lo stadio» aveva rivelato Jonathan Rowe) l’undici che affronterà l’Inter domenica sera. Ed è subito, e solito, tormentone: Castro o Dallinga? L’attaccante argentino (sempre titolare nelle due gare di Supercoppa) ha non solo segnato a San Siro un campionato fa ma ha anche cominciato dalla panchina l’ultima gara dell’anno, quella pareggiata contro il Sassuolo. Dall’altra parte Dallinga chiede spazio: per lui, finora, 3 gol e 4 assist totali in nemmeno 640’ di gioco. La sensazione è che il ballottaggio andrà veramente fino all’ultimo momento con qualche passo in avanti in più - oggi - dell’olandese. Nel frattempo - e l’amichevole col Lentigione è stata organizzata e fatta anche per questo - Ciro Immobile ha aumentato i ritmi di gara: un tempo di gara è ancora troppo, quantomeno per evitare altre ricadute, ma è sicuro che l’ex Lazio entrerà nella ripresa anche considerando il “varo” della doppia punta con uno dei due centravanti citati prima. Per il resto, linea difensiva con Holm, Heggem (che rientra dalla squalifica), Lucumi e più Lykogiannis di Miranda; il centrocampo avrà Ferguson, probabilmente Odgaard e si vedrà se anche Freuler; ai lati, in avanti, Orsolini a destra e più Rowe di Cambiaghi a sinistra", aggiunge il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA