"In tutto questo, l’idea sempre più forte di Vincenzo Italiano è quella di poter avere ancora – e finalmente – in campo i Tre Tenori contemporaneamente: Remo Freuler (ancora in dubbio), Lewis Ferguson e Jens Odgaard. Vincenzo Italiano, come sempre, deciderà e comunicherà all’ultimo momento («La formazione ce la dice in pullman verso lo stadio» aveva rivelato Jonathan Rowe) l’undici che affronterà l’Inter domenica sera. Ed è subito, e solito, tormentone: Castro o Dallinga? L’attaccante argentino (sempre titolare nelle due gare di Supercoppa) ha non solo segnato a San Siro un campionato fa ma ha anche cominciato dalla panchina l’ultima gara dell’anno, quella pareggiata contro il Sassuolo. Dall’altra parte Dallinga chiede spazio: per lui, finora, 3 gol e 4 assist totali in nemmeno 640’ di gioco. La sensazione è che il ballottaggio andrà veramente fino all’ultimo momento con qualche passo in avanti in più - oggi - dell’olandese. Nel frattempo - e l’amichevole col Lentigione è stata organizzata e fatta anche per questo - Ciro Immobile ha aumentato i ritmi di gara: un tempo di gara è ancora troppo, quantomeno per evitare altre ricadute, ma è sicuro che l’ex Lazio entrerà nella ripresa anche considerando il “varo” della doppia punta con uno dei due centravanti citati prima. Per il resto, linea difensiva con Holm, Heggem (che rientra dalla squalifica), Lucumi e più Lykogiannis di Miranda; il centrocampo avrà Ferguson, probabilmente Odgaard e si vedrà se anche Freuler; ai lati, in avanti, Orsolini a destra e più Rowe di Cambiaghi a sinistra", aggiunge il quotidiano.