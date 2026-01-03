Da giorni si ragiona di un possibile arrivo di Joao Cancelo all'Inter. Il portoghese, però, non ha ancora sciolto le riserve, visto che le ultime indiscrezioni confermano la sua volontà di preferire un ritorno al Barcellona.
In casa Inter, però, l'attesa non sarà eterna ed è probabile che la società voglia una risposta definitiva nel giro di una settimana. "Un innesto nella rosa interista a gennaio, significa automaticamente un’esclusione dalla nuova lista Uefa che andrà compilata a fine mercato e che, evidentemente, varrà per la seconda fase di Champions. Per la prima, il club nerazzurro se l’è “cavata” lasciando fuori Palacios, che avrebbe già dovuto fare le valigie ad agosto, per poi tornare sui suoi passi, rinunciando all’offerta del Santos. L’arrivo di Cancelo, dunque, spingerebbe fuori un altro nerazzurro", spiega il Corriere dello Sport.
Il quotidiano, poi, ipotizza che a restare fuori possa essere Matteo Darmian, fuori da metà ottobre e non ancora a disposizione. Ovviamente le prospettive cambierebbero in caso di qualche cessione. Potrebbe lasciare Milano uno tra Frattesi, Acerbi e De Vrij, in quel caso sarebbe proprio uno di loro ad essere tolto dalla lista.
