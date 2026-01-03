Il punto sul mercato in uscita dell'Inter: Frattesi resta un potenziale partente ma occhio alla situazione Calhanoglu

Matteo Pifferi Redattore 3 gennaio - 10:00

"Quello che sembra un film già visto rispetto a un anno fa potrebbe stavolta avere un finale diverso. Davide Frattesi spinge per lasciare l’Inter, proprio come già accaduto nel gennaio 2025, quando emerse il primo vero mal di pancia dal suo arrivo in nerazzurro". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sul futuro del centrocampista romano.

Frattesi "spera di poter lasciare Milano per cercare stimoli e continuità in una nuova piazza. Stavolta con interlocutori diversi l’affare potrebbe davvero decollare. In prima fila c’è il Fenerbahçe, che già da giorni ha bussato alla porta del club nerazzurro e del giocatore, nel tentativo di convincerlo a cambiare aria. Nella testa di Frattesi c’è la suggestione legata al possibile ricongiungimento con Luciano Spalletti, ma la trattativa con la Juventus, anche per una questione ambientale, sarebbe sicuramente più complicata da definire", si legge poi sul quotidiano. L'Inter continua a chiedere 35 mln di euro. Dalla Turchia fanno capire che l'aspetto economico non è un problema ma va convinto il calciatore.

Novità Calha — "Alle stesse latitudini sono anche convinti che il Galatasaray possa tornare alla carica già a gennaio per Hakan Calhanoglu. Improbabile che l’ipotesi possa concretizzarsi. Di certo non alle cifre proposte dai turchi in estate, pensando anche a quanto prepotentemente il numero 20 nerazzurro sia tornato al centro del progetto dell’Inter dopo la telenovela degli scorsi mesi. Tanto che a stretto giro la società potrebbe anche approfondire i dialoghi per un eventuale rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2027", si legge sul CorSport.

Tra l'Inter e Calhanoglu è tornato il sereno e ci sono già stati degli approcci per tastare il terreno sul rinnovo. A fine anno, comunque, ci sarà un bivio: senza il prolungamento di contratto, l'addio sarebbe un'opzione concreta per evitare poi di perderlo a zero l'anno successivo.