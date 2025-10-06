"Quelle esultanze, Bonny le studiava e le sfoggiava insieme a Adrian Bernabé, compagno al Parma e amico fraterno che rimane un punto di riferimento anche ora che la nuova casa si chiama Inter. Ieri, nel primo dei due giorni liberi concessi da Chivu alla squadra, il vice Thuram ha raggiunto insieme alla fidanzata l’ex compagno e altri amici proprio a Parma. Il presente, però, si chiama Milano e allora, se il ritmo del francesino è questo, non sono da escludere nuovi modi di festeggiare pensati con qualche nuovo compagno, magari proprio quel Marcus che gli ha lasciato il posto causa infortunio ma che sui social non perde occasione per ricordare di essere il suo primo fan. Del resto, Bonny è all’Inter solo da questa estate ma si sente già a casa, in campo e fuori. Ha scelto di vivere al centro, in zona CityLife, a pochi minuti di auto da San Siro. Alla Pinetina, invece, ogni giorno si allena con la fame di chi vuole imparare dai più grandi e lo spirito di chi si mette al servizio dei compagni".