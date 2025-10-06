fcinter1908 news rassegna stampa Inter, da Marotta a Chivu tutti stregati da Bonny. Gol, assist… e prepara nuove esultanze

Inter, da Marotta a Chivu tutti stregati da Bonny. Gol, assist… e prepara nuove esultanze

Schierato per la prima volta da titolare con la Cremonese, l'attaccante ha convinto tutti. Tra i suoi più grandi fan c'è Thuram
Schierato per la prima volta da titolare con la Cremonese, l'attaccante Bonny ha convinto tutti. Tra i suoi più grandi fan c'è il compagni di squadra e di reparto Thuram.

"Ange-Yoan Bonny, Angelo per gli amici, è un creativo del gol, in tutti i sensi. Gli è bastato un pomeriggio da titolare nell’attacco dell’Inter, il primo da quando si è messo addosso la maglia nerazzurra, per mettere piede e testa in tutte e quattro le reti della banda Chivu alla Cremonese. Assist per chiunque, da Lautaro a Dimarco e Barella, e soprattutto quella zuccata per brindare al secondo centro da interista. Segnato il gol, Bonny si è esibito nell’esultanza che è diventata un marchio di fabbrica, palmo della mano destra a coprire l’occhio destro in stile pirata — il gesto è nato anni fa con gli amici, quasi per caso —, ma attenzione alle prossime puntate: ai tempi di Parma, Angelo il creativo si divertiva a variare, dalle citazioni di Dragon Ball al basket, passando per la preparazione di un piatto", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Quelle esultanze, Bonny le studiava e le sfoggiava insieme a Adrian Bernabé, compagno al Parma e amico fraterno che rimane un punto di riferimento anche ora che la nuova casa si chiama Inter. Ieri, nel primo dei due giorni liberi concessi da Chivu alla squadra, il vice Thuram ha raggiunto insieme alla fidanzata l’ex compagno e altri amici proprio a Parma. Il presente, però, si chiama Milano e allora, se il ritmo del francesino è questo, non sono da escludere nuovi modi di festeggiare pensati con qualche nuovo compagno, magari proprio quel Marcus che gli ha lasciato il posto causa infortunio ma che sui social non perde occasione per ricordare di essere il suo primo fan. Del resto, Bonny è all’Inter solo da questa estate ma si sente già a casa, in campo e fuori. Ha scelto di vivere al centro, in zona CityLife, a pochi minuti di auto da San Siro. Alla Pinetina, invece, ogni giorno si allena con la fame di chi vuole imparare dai più grandi e lo spirito di chi si mette al servizio dei compagni".

"Ecco, le prestazioni di Bonny in questa prima fetta di stagione hanno fatto centro in ogni angolo dell’Inter. Ai piani alti di viale della Liberazione, dove il presidente Marotta, il ds Ausilio e i manager di Oaktree si godono i frutti di un investimento in linea con la filosofia aziendale — il francese è un 2003 —, ad Appiano dove i compagni lo hanno accolto come un fratellino (parole sue). E ovviamente in panchina, dove Chivu ha mostrato di conoscere tempi e modi giusti per inserirlo nelle rotazioni nerazzurre, proprio come fa con Pio Esposito, l’altro giovane rampante. Insieme, lui e Bonny si giocheranno un posto a Roma, alla ripresa dalla sosta, ma vai a sapere se sarà solo staffetta o se il destino esagererà: hai visto mai che non nasca una nuova esultanza, speciale perché dal sapore di scudetto", aggiunge Gazzetta.

