Dopo la vittoria con la Cremonese, la sosta per le nazionali. Appiano Gentile si svuoterà, Chivu lavorerà solo con i giocatori rimasti e avrà anche la partita amichevole con l'Atletico Madrid.

"Tredici interisti sono già partiti per le rispettive nazionali: Lautaro (Argentina), Carlos Augusto (Brasile), Sucic (Croazia), Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito e Frattesi (Italia), Dumfries e De Vrij (Olanda), Zielinski (Polonia), Akanji (Svizzera), Calhanoglu (Turchia)", scrive La Gazzetta dello Sport.