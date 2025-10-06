FC Inter 1908
Inter, ora la sosta Nazionali: 13 via da Appiano. Ecco il programma tra allenamenti e Atletico

Inter
Appiano Gentile si svuoterà, Chivu lavorerà solo con i giocatori rimasti e avrà anche la partita amichevole con l'Atletico Madrid
Dopo la vittoria con la Cremonese, la sosta per le nazionali. Appiano Gentile si svuoterà, Chivu lavorerà solo con i giocatori rimasti e avrà anche la partita amichevole con l'Atletico Madrid.

"Tredici interisti sono già partiti per le rispettive nazionali: Lautaro (Argentina), Carlos Augusto (Brasile), Sucic (Croazia), Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito e Frattesi (Italia), Dumfries e De Vrij (Olanda), Zielinski (Polonia), Akanji (Svizzera), Calhanoglu (Turchia)", scrive La Gazzetta dello Sport.

Inter
"Chi rimarrà ad Appiano tornerà ad allenarsi domani pomeriggio dopo due giorni di stacco, poi due sedute mattutine e giovedì nel primo pomeriggio la partenza verso Bengasi, Libia, dove venerdì si giocherà una amichevole con l’Atletico Madrid. Sabato e domenica, poi, un altro paio di giorni di riposo", aggiunge Gazzetta.

