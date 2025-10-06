Dopo la vittoria con la Cremonese, la sosta per le nazionali. Appiano Gentile si svuoterà, Chivu lavorerà solo con i giocatori rimasti e avrà anche la partita amichevole con l'Atletico Madrid.
Inter, ora la sosta Nazionali: 13 via da Appiano. Ecco il programma tra allenamenti e Atletico
Inter, ora la sosta Nazionali: 13 via da Appiano. Ecco il programma tra allenamenti e Atletico
"Tredici interisti sono già partiti per le rispettive nazionali: Lautaro (Argentina), Carlos Augusto (Brasile), Sucic (Croazia), Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito e Frattesi (Italia), Dumfries e De Vrij (Olanda), Zielinski (Polonia), Akanji (Svizzera), Calhanoglu (Turchia)", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Chi rimarrà ad Appiano tornerà ad allenarsi domani pomeriggio dopo due giorni di stacco, poi due sedute mattutine e giovedì nel primo pomeriggio la partenza verso Bengasi, Libia, dove venerdì si giocherà una amichevole con l’Atletico Madrid. Sabato e domenica, poi, un altro paio di giorni di riposo", aggiunge Gazzetta.
