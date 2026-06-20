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CorSera / Mondiali, Dumfries criticato: “Deve darsi una mossa. Rispetto all’Inter…”

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Il laterale olandese ha deluso le aspettative nella gara d'esordio contro il Giappone: "Dimostri di valere la camiseta blanca"
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Dumfries è finito sul banco degli imputati. L’olandese ha deluso nella gara d’esordio tra la nazionale Oranje e il Giappone, conclusasi sul risultato di 2-2.

Denzel ha dribblato le domande sul Real Madrid, in attesa dell’annuncio ufficiale, ma la sua prestazione non ha affatto convinto.

“Al di là degli annunci, l’affare con i Blancos è già fatto, sulla base di venti milioni di euro di clausola. Ma ora, qui negli Usa, il terzino deve darsi una mossa. Anche per mostrare al suo nuovo club e ai suoi nuovi compagni di valere la camiseta blanca” scrive il Corriere della Sera.

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Getty Images

Alla base del flop all’esordio c’è anche una questione tattica:

“Rispetto all’Inter, dove gioca esterno con ampia licenza di attaccare, col c.t. Koeman deve muoversi da difensore laterale di una linea a quattro, nel classico sistema della tradizione tattica olandese. Non avendo qualcuno che gli copre le spalle, per lui risulta più complicato sganciarsi e andare al tiro. In questa seconda gara servirà il miglior Dumfries”.

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