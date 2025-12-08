«I numeri dell'Inter sono impressionanti. Prima per gol fatti, per gol in area, per tocchi in area, per gol nei primi 15 minuti, perché ha partenze aggressive che ricordano l'Inter dello scudetto del 2024. Ha tanti primati». Andrea Stramaccioni su Dazn ha detto la sua sul momento dei nerazzurri dopo la vittoria sul Como per 4-0.
Stramaccioni: “Inter, che numeri. Calhanoglu dalla distanza: illegale. Quando Fabregas…”
«Chivu ha preparato la partita benissimo, attaccando sempre le spalle del terzino del Como che di solito sono molto aggressivi. Lautaro arriva abbinato con l'ala destra del Como sul primo gol. Poi il gol di Calhanoglu: era il calciatore piazzato meglio cercato con grande pazienza dalla squadra che manovrava. Il turco da quella posizione sta diventando illegale. Il coraggio con cui pressa l'Inter? L'Inter di Inzaghi era molto più posizionale con interpreti uguali. Chivu si è preso dei rischi», ha aggiunto l'ex allenatore nerazzurro.
«Una squadra che fa cose innovative, Fabregas che fa all-in con una squadra iper offensiva, poteva anche pareggiare, e l'Inter che di contropiede mostra tutta la sua qualità. Gol bellissimi, al volo, quello di Lautaro, di Carlos Augusto. Una gara che è finita con tanti gol ma che ha fatto divertire», ha aggiunto sulla gara di San Siro.
Di Inter Stramaccioni aveva parlato anche quando aveva commentato la sconfitta della Juventus contro il Napoli e aveva detto la sua sulle mosse di Spalletti: «Da allenatore mi è capitato di giocare con calciatori che erano fuori ruolo e ti prendi un rischio. Spalletti si è preso un rischio mandando in campo Yildiz e Conceicao in un ruolo che non sono riusciti ad interpretare. Questa è la realtà ma ci sono tanti allenatori che cambiano ruolo ai giocatori. Faccio l'esempio di Chivu che mette Diouf esterno destro e tira fuori un profilo. Ci sta e Spalletti ha ammesso che non ha funzionato. Non mi sento però di criticarli. Conceicao ha bisogno della linea del fallo laterale, se lo accentri lo metti in difficoltà. Yildiz in questo momento non può essere inserito sotto la lente di ingrandimento. Credo che la parola scudetto in questo momento non sia da accostare alla Juve che deve pensare alla zona Champions», le parole del mister.
(Fonte: DAZN)
