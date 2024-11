Il regista, rientrato con un problemino dalla Nazionale, sarà in panchina domani pomeriggio ed entrerà solo in caso di emergenza

Nessun grave infortunio per Calhanoglu. Conoscendo l'importanza del giocatore, tutti in casa Inter ieri hanno tirato un sospiro di sollievo. Il turco, probabilmente, sarà anche in panchina a Verona. Ma l'obiettivo è averlo al 100% in Champions.