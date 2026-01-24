"Dopo una serie di partite sottotono, Marcenaro migliora: azzecca dal campo il rigore e, al di là di qualche imprecisione disciplinare, porta a casa Inter-Pisa. L’episodio clou è il rigore fischiato all’Inter. Zielinski dopo una ribattuta tira e Tramoni si oppone a questo tiro; il pallone impatta prima sul costato e poi sul braccio, che è molto largo e aperto e intercetta la sfera. Si tratta di un fallo di mano punibile, giusto dunque il calcio di rigore.