Intervenuto sulle colonne di Tuttosport, Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato così la direzione arbitrale di Marcenaro in Inter-Pisa:
Calvarese: “Marcenaro migliora. Rigore ok: ecco perché. E tra Esposito e Coppola…”
"Dopo una serie di partite sottotono, Marcenaro migliora: azzecca dal campo il rigore e, al di là di qualche imprecisione disciplinare, porta a casa Inter-Pisa. L’episodio clou è il rigore fischiato all’Inter. Zielinski dopo una ribattuta tira e Tramoni si oppone a questo tiro; il pallone impatta prima sul costato e poi sul braccio, che è molto largo e aperto e intercetta la sfera. Si tratta di un fallo di mano punibile, giusto dunque il calcio di rigore.
Giusto il primo giallo, a Marin per un fallo su Sucic. Sembra esagerato invece quello per Lautaro Martinez, che va a contrasto con Marin e commette fallo, ma non uno step on foot pieno, bensì molto lieve. Nel finale di tempo, i padroni di casa chiedono un rosso a Coppola che con un gesto di stizza aveva rifilato una manata a Esposito (che poco prima lo aveva provocato con una spallata a pallone lontano): ma non ci sono gli estremi per la condotta violenta, non è una gomitata e ci poteva stare al massimo il giallo.
Nella ripresa manca un giallo evidente per Piccinini per un pestone su Zielinski; giusta invece l’ammonizione per Calabresi che trattiene Lautaro. Oltre a quello per Akinsanmiro (proteste), corretto anche l’ultimo giallo, a Barella, che nonostante cerchi il pallone arriva in maniera pericolosa con la gamba alta sul viso di Canestrelli".
