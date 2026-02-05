Inter-Torino, pagelle TS: Diouf da 7. Frattesi e altri due sotto la sufficienza

Le pagelle di Tuttosport su Inter-Torino: tante sufficienze, spiccano Acerbi, Bonny e soprattutto Diouf

Matteo Pifferi Redattore 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 11:46)

Il migliore in campo, secondo Tuttosport, in Inter-Torino è stato Andy Diouf: "Prima da titolare nel suo ruolo di mezzala - seppur a sinistra, mentre predilige partire da destra -, è concentrato soprattutto a non sbagliare la fase difensiva. Dopo l’intervallo toglie il freno a meno e arriva puntuale sull’invito di Thuram: terzo gol in 345 minuti, niente male", il commento del quotidiano con tanto di 7 in pagella.

6,5 per Acerbi, Bonny e il giovane Kamate, autore dell'assist per il gol del momentaneo 1-0: "Esordio assoluto per il 21enne francoivoriano (4 gol e 2 assist in Under 23). Parte timido, poi prende coraggio e il cross del gol - bello - arriva col destro, il piede meno nobile. Difesa in apnea, ammonito, viene tolto nel finale", la valutazione.

Il resto della squadra è a 6 in pagella ad eccezione di tre giocatori rimandati che prendono 5,5: due subentrati, Sucic ed Esposito e Frattesi: "Cremona non aveva inciso, ieri ha faticato a carburare, anche se la palla con cui ha lanciato Thuram sul 2-0 girava perfettamente. C’è da dire che il baricentro più alto dell’Inter di Chivu rispetto a quella di Inzaghi, gli toglie metri per inserirsi", il commento su Frattesi.

PAGELLE INTER-TORINO COPPA ITALIA — Martinez 6

De Vrij 6

Acerbi 6,5

Carlos Augusto 6

Kamate 6,5 (Luis Henrique sv)

Frattesi 5,5

Mkhitaryan 6 (Sucic 5,5)

Diouf 7

Cocchi 6 (Bisseck 6)

Bonny 6,5 (Esposito 5,5)

Thuram 6 (Lautaro 6)