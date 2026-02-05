"Il jolly del mercoledì ha colpito ancora. Andy Diouf ci ha preso gusto e ha infilzato anche il Torino in Coppa Italia dopo il Venezia agli ottavi nello stesso torneo e il Borussia Dortmund la settimana scorsa in Champions League. Se contro i veneti aveva sbloccato il risultato, ieri contro i granata (così come contro i tedeschi) ha calato il raddoppio per mettere un ulteriore cuscino di sicurezza rispetto al gol trovato dieci minuti dopo dalla squadra di Baroni". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport su Diouf che ha sfruttato la chance che Chivu gli ha dato.
Inter, Diouf sempre meglio. “Chivu ora si fida di più. E l’impressione è che…”
"Tra l’altro il classe 2003 interista aveva debuttato proprio contro il Torino con la maglia dell’Inter a fine agosto, prima di essere utilizzato con il contagocce da Chivu in una fase iniziale di apprendimento e di conoscenza del calcio italiano. Adesso il tecnico romeno si fida molto di più di Diouf, schierato ieri in un centrocampo inedito assieme a Frattesi e Mkhitaryan.
A sorridere è anche il club di Viale Liberazione, che negli ultimi giorni del mercato estivo 2025 aveva chiuso la trattativa con il Lens per una cifra non banale - circa 25 milioni - assicurandosi un ventiduenne con cui provare a costruire il centrocampo del futuro. Se quello di ieri è stato il terzo gol stagionale, allo stesso tempo si è trattato della terza gara da titolare dopo quella contro il Lecce in campionato e quella già citata contro il Venezia dove aveva trovato la sua prima gioia in Italia.
L’impressione è che con maggior continuità, possa crescere anche la qualità del suo contributo nel momento del bisogno", aggiunge il CorSport che sottolinea come Diouf possa diventare una pedina importante per Chivu anche nell'intasatissimo mese di febbraio con 7 partite in 28 giorni.
