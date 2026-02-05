Inter, Diouf sempre meglio. “Chivu ora si fida di più. E l’impressione è che…”

"Il jolly del mercoledì ha colpito ancora. Andy Diouf ci ha preso gusto e ha infilzato anche il Torino in Coppa Italia dopo il Venezia agli ottavi nello stesso torneo e il Borussia Dortmund la settimana scorsa in Champions League. Se contro i veneti aveva sbloccato il risultato, ieri contro i granata (così come contro i tedeschi) ha calato il raddoppio per mettere un ulteriore cuscino di sicurezza rispetto al gol trovato dieci minuti dopo dalla squadra di Baroni". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport su Diouf che ha sfruttato la chance che Chivu gli ha dato.