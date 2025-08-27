"L’Inter dovrà trasformare la rabbia e l’amarezza per l’epilogo di Monaco in energia positiva per riprovarci, e la partenza bruciante in Serie A autorizza all’ottimismo. Ai nerazzurri non manca nulla per arrivare in fondo anche stavolta: hanno struttura, mentalità e giocatori, e per giocatori intendo anche i nuovi arrivati, finalmente all’altezza dei titolari. Penso a Sucic, già padrone di San Siro al debutto da titolare, ma anche a Bonny, subito a segno, e a Pio Esposito. L’arrivo di Chivu in panchina, poi, ha già prodotto i primi effetti: all’Inter si respira aria nuova e questa sensazione si riflette in campo. Vedo tutti i giocatori, inclusi i grandi senatori alla Lautaro o Barella, pronti a rimettersi in discussione e soprattutto disponibili a seguire i principi del nuovo allenatore. L’esperienza della scorsa stagione sarà preziosa, perché lo shock della finale persa in quel modo con il Psg non può aver cancellato il meraviglioso percorso fatto prima: l’Inter oggi è una squadra consapevole di poter lottare per vincere la Coppa, sa perfettamente come muoversi e ripeterà un cammino da protagonista, anche grazie al lavoro del suo allenatore. Chivu sarà anche un debuttante in Champions, ma da giocatore quella Coppa l’ha sollevata al cielo nel 2010, nell’ultimo trionfo di una italiana nel torneo. Per chi crede ai segni del destino...".