Della sfida al vertice in campionato e del big match di sabato al Maradona tra Napoli e Inter ha parlato l'ex tecnico Fabio Capello :

Appuntamento al Maradona, ma... occhio alla terza incomoda. La domenica di Serie A ha certificato il sorpasso dell’Inter sul Napoli, maturato sabato sera con la vittoria striminzita dei nerazzurri a San Siro sul Genoa e confermato poi dal ko degli uomini di Conte a Como. Negli specchietti delle due litiganti, che si ritroveranno faccia a faccia nel big match di sabato alle 18, ecco spuntare però l’Atalanta . Gasperini ha vinto in goleada a Empoli, portandosi a tre punti dalla capolista e a due dal Napoli secondo. Attenzione, perché la Dea non ha più le coppe di mezzo, deve ancora giocare in casa contro l’Inter e potrebbe perciò dire la sua nella corsa scudetto senza disperdere energie altrove .