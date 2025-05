"Guardo Simone Inzaghi e in qualche modo mi rivedo in lui. Perché anche io e il mio Milan riuscimmo ad alzare la Champions al secondo tentativo. Per chi non ricordasse, prima del 4-0 al Barcellona ad Atene ’94 c’era stata la sconfitta per 1-0 contro il Marsiglia nella finale di Monaco, nel 1993. Tornare in finale dopo averne persa una aiuta un allenatore, e di conseguenza tutta la squadra, perché arrivi all’appuntamento con più esperienza e in campo ti presenti con più attenzione. Hai capito che cosa significa giocare una finale di Champions. Per questo ho un consiglio per Simone: durante questi giorni si dedichi in maniera particolare agli undici che sabato scenderanno in campo contro il Psg. Occorre che tutti, ma soprattutto i titolari, abbiano ben presente dove poter fare male agli avversari e che siano preparati alle potenziali situazioni di sofferenza. Chi giocherà dovrà conoscere alla perfezione i propri compiti tattici e l’allenatore dovrà concentrarsi su questo aspetto della preparazione: è un passaggio cruciale".