Stavolta Carlos Augusto non è riuscito a incidere. Anche il suo derby, come quello dei suoi compagni, è stato del tutto negativo

Marco Macca
milan. inter vitiello

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Dopo ottime partite, stavolta Carlos Augusto non è riuscito a incidere. Anche il suo derby, come quello dei suoi compagni, è stato del tutto negativo.

Carlos Augusto
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Tanto che oggi in pagella il laterale dell'Inter si becca 5 dalla Gazzetta:

guida arbitro
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"La sua strega si chiama Diego Moreira, che lo porta a spasso con la bacchetta magica nel sabba che cambia il derby dopo 3 minuti. In attacco niente inserimenti miracolosi".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

carlos augusto

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