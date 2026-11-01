Stavolta Carlos Augusto non è riuscito a incidere. Anche il suo derby, come quello dei suoi compagni, è stato del tutto negativo
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Dopo ottime partite, stavolta Carlos Augusto non è riuscito a incidere. Anche il suo derby, come quello dei suoi compagni, è stato del tutto negativo.
Tanto che oggi in pagella il laterale dell'Inter si becca 5 dalla Gazzetta:
"La sua strega si chiama Diego Moreira, che lo porta a spasso con la bacchetta magica nel sabba che cambia il derby dopo 3 minuti. In attacco niente inserimenti miracolosi".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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