Alessandro Bastoni oggi non si presenterà in Procura. Il difensore nerazzurro ha scelto di non rispondere alle domande del pm sul presunto rapporto sessuale a pagamento con una minorenne di sei anni fa. La Repubblica in edicola stamattina spiega le motivazioni che hanno portato a tale decisione. Si legge infatti:

"Il muro di Bastoni. Com'è suo diritto, il difensore dell'Inter e della Nazionale si avvale (a distanza) della facoltà di non rispondere e il giorno prima fa sapere, attraverso il suo avvocato Salvatore Scuto, che stamattina non sarà in procura per l'interrogatorio che era stato fissato in qualità di indagato per prostituzione minorile.

Rinviato il confronto con la procuratrice aggiunta Bruna Albertini e la pm Rosaria Stagnaro. Lui nega di aver mai pagato per prestazioni sessuali, tanto meno minorenni. La sua versione coincide con quella della giovane che per l'accusa sarebbe andata con lui in cambio di denaro: «Non facevo la escort, non ho preso soldi», ha già detto la ragazza, che all'epoca dei fatti – luglio di sei anni fa – aveva diciassette anni e otto mesi.