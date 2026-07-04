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Caso escort, sentiti Calafiori, Maldini e Bonifazi: “Soldi all’agenzia, non alle ragazze”. E Bastoni…

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Prosegue l'indagine della magistratura: la linea della difesa ribadisce l'estraneità all'accusa di prostituzione
Fabio Alampi Redattore 

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Soldi all'agenzia, non alle ragazze in cambio di prestazioni sessuali: è questa la linea difensiva scelta da Calafiori, Maldini e Bonifazi, i calciatori sentiti dalla procura di Milano nell'ambito del caso escort. Così scrive Repubblica: "(Bonifazi) è stato sentito in qualità di testimone (e non indagato) dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dalla pm Rosaria Stagnaro, che coordinano la Gdf. Oltre a lui, negli ultimi due giorni, è toccato a Daniel Maldini, figlio di Paolo, della Lazio, e Riccardo Calafiori dell'Arsenal.

Bastoni
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Non semplici spettatori delle cene eleganti dell'agenzia "Ma.De". Anzi. Tutti hanno parlato per un paio d'ore ciascuno. Chi più imbarazzato (Maldini), chi più educato (Calafiori) e chi più spavaldo: Bonifazi pare abbia avuto un acceso confronto coi pm, e non solo perché a un certo punto ha dato loro del "tu". Colore a parte, la sostanza che emerge dalle testimonianze è sovrapponibile: «Sì, andavamo a quelle feste, andavamo a letto con quelle ragazze ma non le pagavamo».

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[...] Al momento non sono previste né escluse altre convocazioni. Bastoni ieri non si è presentato dai pm, com'era suo diritto fare e come aveva preannunciato il giorno prima: si è avvalso della facoltà di non rispondere in attesa di studiare le carte con il suo avvocato Salvatore Scuto. Si è detto «estraneo» ai fatti: all'epoca era poco più che ventenne, single, e con quella ragazza di 17 anni e 8 mesi dice di non essere andato. Anche lei nega rapporti con lui".

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